【セール】 french 1950s militaly ecru pants snow ワークパンツ/カーゴパンツ

1950年代の大変古いフランス軍のスノーカモパンツです。ウエストは紐で縛るフリーサイズです。オーバーパンツでは珍しく、フロントに2つ、サイドにも2つポケットが付いていて、実用性に富んだヴィンテージアイテムです。履いた感じはワイドシルエットで、裾の紐を絞ってシルエットに変化をつけることも出来ます。

●素材

コットン (表記なし かなりネップのある生地感です)

●サイズ

表記 84-88-92

ウエスト~96cm 股下79cm 全長111cm わたり幅38.5cm 裾幅31cm

●状態

デッドストックで購入。2回着用しました。

小さなシミや混じりっけのある生地で茶色の粒ようなものも見られます。かなり状態は良好です。

※写真9,10枚目のような汚れが元々ありました。

股の部分が元々ほつれていますが、紐を縛って着用すれば問題なく着用できます。

snow camo pants

1953年製造

50s

カラー···ホワイト

パンツ丈···フルレングス

素材···コットン

シルエット···ワイド

股上···ハイウエスト

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド コモリ 商品の状態 やや傷や汚れあり

