【お取り寄せ】 日立　全自動洗濯乾燥機　BD-V9500L　洗濯10kg　乾燥6kg 洗濯機

日立製作所

HITACHI 洗濯機 BW-V7OF 7kg 2021年製 家電 G636

全自動洗濯乾燥機

パナソニック 5kg全自動縦型洗濯機 2017年製 ホワイト

ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム

453取付無料！大人気東芝スタークリスタルドラム高性能風乾燥付おしゃれ洗濯機

洗濯容量 10 kg

♦️EJ2519番 日立全自動電気洗濯機 【2018年製 】

乾燥容量 6 kg

【美品】 2020年製 無印良品 洗濯機 5kg MJ-W50A

幅x高さx奥行き 735x1060x620 mm

354Z ■ハイアール 洗濯機 最新22年モデル 単身用 容量4.5キロ

防水パンサイズ(内寸) 540 mm

【良品】アイリスオーヤマ 5kg 洗濯機 2019年製 関東甲信送料無料

本体質量 87kg

ヤマダ YAMADA 洗濯機 5kg 一人暮らし ホワイト 白

カラー シャンパン

カビ取り 消毒済 シャープ ES-G112-TL ドラム式洗濯乾燥機 保証付

風呂水ポンプ

ET2803番⭐️AQUA 電気洗濯機⭐️ 2019年式

カビ取り機能

【美品】2018年製 洗濯機 Hisense HW-T55C

予約タイマー

ドラム式洗濯乾燥機 キューブル Panasonic NA-VG700L

付属品（ホース、説明書等）は一通りそろっている

✨送料・設置無料★ 高年式✨家電セット 冷蔵庫・洗濯機 2点セット★



TOSHIBA洗濯機ZABOONピュアホワイト AW-6DH1-W2021年製

2014年1月購入

◆TOSHIBA 6㎏ 洗濯機 【♦AW-6G3】♦♦♦♦

引越し先でサイズオーバーにつき売却します

⭐️⭐️送料設置無料⭐️⭐️現品限り❗️赤字覚悟❗️冷蔵庫/洗濯機の2点セット♪ 2710

多少の使用感、汚れ、へこみあり

Panasonic NA-YVX530L エコナビ ドラム式洗濯乾燥機 洗濯機

動作は正常です

パナソニック一人暮らし家電セット❗️大阪、大阪近郊配送無料



ET2808番⭐️ SHARP電気洗濯機⭐️

※大型らくらくメルカリ便での発送を予定しております

一人暮らしや一人暮らし1年生にもおすすめ！全自動洗濯機6.0kg

※一般家庭で通常使用しており、あくまでも中古品ですので、そのことをご理解の上ご検討をお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

日立製作所全自動洗濯乾燥機ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム洗濯容量 10 kg 乾燥容量 6 kg幅x高さx奥行き 735x1060x620 mm防水パンサイズ(内寸) 540 mm本体質量 87kgカラー シャンパン風呂水ポンプカビ取り機能予約タイマー付属品（ホース、説明書等）は一通りそろっている2014年1月購入引越し先でサイズオーバーにつき売却します多少の使用感、汚れ、へこみあり動作は正常です※大型らくらくメルカリ便での発送を予定しております※一般家庭で通常使用しており、あくまでも中古品ですので、そのことをご理解の上ご検討をお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ドラム式洗濯機 ドラム洗濯機 NA-VR5600L