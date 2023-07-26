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【お取り寄せ】 日立　全自動洗濯乾燥機　BD-V9500L　洗濯10kg　乾燥6kg 洗濯機

商品の説明

日立製作所
HITACHI 洗濯機 BW-V7OF 7kg 2021年製 家電 G636
全自動洗濯乾燥機
パナソニック 5kg全自動縦型洗濯機 2017年製 ホワイト
ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム
453取付無料！大人気東芝スタークリスタルドラム高性能風乾燥付おしゃれ洗濯機
洗濯容量　10 kg
♦️EJ2519番 日立全自動電気洗濯機 【2018年製 】
乾燥容量　6 kg
【美品】 2020年製 無印良品 洗濯機 5kg MJ-W50A
幅x高さx奥行き 735x1060x620 mm
354Z ■ハイアール　洗濯機　最新22年モデル　単身用　容量4.5キロ
防水パンサイズ(内寸) 540 mm
【良品】アイリスオーヤマ 5kg 洗濯機 2019年製 関東甲信送料無料
本体質量　87kg
ヤマダ YAMADA 洗濯機 5kg 一人暮らし ホワイト 白
カラー シャンパン
カビ取り 消毒済 シャープ ES-G112-TL ドラム式洗濯乾燥機 保証付
風呂水ポンプ
ET2803番⭐️AQUA 電気洗濯機⭐️ 2019年式
カビ取り機能
【美品】2018年製　洗濯機　Hisense HW-T55C
予約タイマー
ドラム式洗濯乾燥機　キューブル　Panasonic NA-VG700L
付属品（ホース、説明書等）は一通りそろっている
✨送料・設置無料★ 高年式✨家電セット 冷蔵庫・洗濯機 2点セット★

TOSHIBA洗濯機ZABOONピュアホワイト AW-6DH1-W2021年製
2014年1月購入
◆TOSHIBA　6㎏　 洗濯機　【♦AW-6G3】♦♦♦♦
引越し先でサイズオーバーにつき売却します
⭐️⭐️送料設置無料⭐️⭐️現品限り❗️赤字覚悟❗️冷蔵庫/洗濯機の2点セット♪ 2710
多少の使用感、汚れ、へこみあり
Panasonic NA-YVX530L エコナビ ドラム式洗濯乾燥機 洗濯機
動作は正常です
パナソニック一人暮らし家電セット❗️大阪、大阪近郊配送無料

ET2808番⭐️ SHARP電気洗濯機⭐️
※大型らくらくメルカリ便での発送を予定しております
一人暮らしや一人暮らし1年生にもおすすめ！全自動洗濯機6.0kg
※一般家庭で通常使用しており、あくまでも中古品ですので、そのことをご理解の上ご検討をお願いいたします。

ドラム式洗濯機 ドラム洗濯機 NA-VR5600L

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり
日立製作所全自動洗濯乾燥機ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム洗濯容量　10 kg 乾燥容量　6 kg幅x高さx奥行き 735x1060x620 mm防水パンサイズ(内寸) 540 mm本体質量　87kgカラー シャンパン風呂水ポンプカビ取り機能予約タイマー付属品（ホース、説明書等）は一通りそろっている2014年1月購入引越し先でサイズオーバーにつき売却します多少の使用感、汚れ、へこみあり動作は正常です※大型らくらくメルカリ便での発送を予定しております※一般家庭で通常使用しており、あくまでも中古品ですので、そのことをご理解の上ご検討をお願いいたします。

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【お取り寄せ】 日立　全自動洗濯乾燥機　BD-V9500L　洗濯10kg　乾燥6kg 洗濯機

36分钟前

【お取り寄せ】 日立　全自動洗濯乾燥機　BD-V9500L　洗濯10kg　乾燥6kg 洗濯機

¥35,000 ¥19,950

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afbe661425

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afbe661425
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