24時間以内に匿名で発送致します。

NIKEのオンラインストアで購入しました。

その日の午前中には完売でした。

新品未使用品です。

AIR MAX CIRRO SLIDE

エアマックス シロ スライド

黒×赤/ブラック×レッド

28cm

入手困難なカラーなので、他人と被らずオシャレなコーディネートが可能です。

スポーツサンダル/シャワーサンダル

ジム通いにも買い物にも活躍するシックでオシャレな一足。

ヒールに配した大型のビジブルAirにより、抜群なインパクトと快適な履き心地を実現したモデルです。

特徴

ヒールに内蔵した大きなAirユニットが、現代的なスタイルで抜群のクッショニングを実現。

ストラップは柔らかい肌触りで心地良く、サイドにスポーティーな「AIR」ロゴ、上部に大きなスウッシュをあしらったデザイン。

フォームインソールが、履いてすぐに実感できる快適さを提供。 足を包み込むデザインとテクスチャーパターンにより、足の滑りを防止。

AIR MAX SHIRO "BLACK" DC1460-007 (ブラック/ブラック/ブラック)

FROSTED IVORY-PUMA BLACK NIKE

ブランド:NIKE エア マックス

性別:メンズ

質問があればコメントおねがいします。

#ビッグスウッシュ

#スウッシュ

#アトモス

#ナイキ

#airmax

#atmos

#アトモス

#レディース

#ユニセックス

#NIKEAIRMAX

#NIKE

#エアマックス

#AIRMAX

#ロゴ

#ジョーダン

#ジャケット

#限定

#最安

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

