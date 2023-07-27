驚きの価格 mayumI.o様❤専用 各種パーツ

■100個

2265番n

4.1590

【ルース】エメラルド⑥

10.1420

ターコイズ ルース ビズビー ディープブルー ナチュラル

13.1650

ラリマー 値下げ交渉可 ビーズ 粒売り 20mm 全面模様 G

18.1390

釣りキチ三平ワッペン ダイワヤングフィッシングクラブ 美品・超レア

20.1670

モルガナイト 長さ約40cm 大きさ約5-8mm 重さ約117ct キレイ ヤラ

23.1450

非加熱 サファイア オクタゴンステップカット 2.08ct 鑑別書付き ルース

31.1700 10870円

かぎ針編み アイス ドーナツ モチーフ



【天然】タイチンクオーツ ルース 貔貅 4.3g

送料 800

(M0404-5)『2.4mm』スリランカ産ブルーサファイア 2-0.122ct

手数料 1296

【激レアフォルム】天然石 アウイナイト ルース 0.16ct

合計 12966円

ロボちゃん様 専用ページ



名刺半分＃3／アクセサリー台紙／ピアス台紙／ショップカード 名入れオーダー

ありがとうございます♡

X／名入れオーダー【名刺ショップカードアクセサリー台紙ネイルチップポイントカード



淡水パール オイスターパール ホワイト 淡水真珠 大粒 バロックパール 10粒

2023/05/16 期限5/23

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

■100個4.159010.142013.165018.139020.167023.145031.1700 10870円送料 800手数料 1296合計 12966円ありがとうございます♡2023/05/16 期限5/23

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龍が宿ったチベットヒマラヤ産龍紋金剛虎牙三眼天珠