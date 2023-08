【超新作】 ナタデココ様用 邦楽

※ご覧頂きありがとうございます(^^)

あいみょん/君はロックを聴かない 完全限定7インチアナログ盤

トラブル防止のため必ずプロフィール欄をご覧下さい。

ずっと真夜中でいいのに。「ぐされ」レコード(2枚組)



竹内まりや 非売品

••••••••商品紹介••••••••

長渕剛 EPレコード見本盤・非売品含む21枚・おまけ2枚



CORNELIUS「FANTASMA」「CHAPTER8」2枚セット

Title: LOVE ALL SERVE ALL

Tempalay from JAPAN LP

Artist: 藤井風

Awich アナログ盤 8(エイト)

Format: アナログレコード LP

KANDYTOWN ADVISORY LPレコード



クレイジーケンバンド レコード 「Spark Plug」

初回抽選盤になります。未開封です。

オリジナルラブ「Sunny Side Of Original Love」



KANDYTOWN 4LP

【仕様】

【見本盤非売品】坂本龍一/戦場のメリークリスマス レコード盤

・三つ折り仕様

99年オリジナル盤 宇多田ヒカル ファーストラブ

・2LP

新品未開封Kandytown Blakk Motel

・ソノシート

RELAXIN’ WITH JAPANESE LOVERS アナログ2枚組

・BIGポスター(サイズ:882×588mm / A1変形サイズ)

HOSONO HOUSE/細野晴臣 Bellwood1500シリーズ



※レコード7点

【収録内容】

希少 プロモ盤 佐藤博 This Boy レコード LP 見本盤 シティポップ

[LP1]

ゴールデンカップス レコード7枚セット YD0605-1

SideA

Rudebwoy Face - JAM DOWN (LP)

01. きらり

THE BLUE HEARTS レコード

02. まつり

岡田有希子 シティポップ カセットテープ 名盤 邦楽 レア

03. へでもねーよ (LASA edit)

THE BLUE HEARTS レコード オリジナルダンボール盤

SideB

まとめ サザンオールスターズ カセットテープ 名盤 邦楽 レア

01. やば。

広末涼子レコード ※新品未開封品

02. 燃えよ

中森明菜 シングル レコード 23枚 全セット スローモーションからLIARまで

03. ガーデン

w.o.d. LIFE IS TOO LONG レコード

[LP2]

ナタデココ様用

SideC

希少盤レコード 坂本慎太郎 Love If Possible できれば愛を

01. damn

新品未開封 KANDYTOWN / LAST ALBUM 2LP 完売

02. ロンリーラプソディ

細野晴臣トリビュート・アルバム

03. それでは、

レア盤 貴重 7インチレコード〔 エックス - オルガスム 〕エックス・ジャパン

SideD

Syrup16g coup d'État レコード

01. 青春病

LPレコード 中原めいこ 3セット パズル / 2時までのシンデレラ 他

02. 旅路

hide ハイホー hi-iomisery [ 12 inch Analog]

ソノシート

菊池桃子 レコード フルセット +EP1枚

Kirari(TVMIX)

椎名林檎 無罪モラトリアム アナログ レコード 2LP✖️2セット



大貫妙子 サニーデイサービス LPレコード 再発盤

レコード用ダンボールで梱包し発送致します。

【R様専用】舐達麻 / GODBREATH BUDDHACESS 2LP

ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

※ご覧頂きありがとうございます(^^) トラブル防止のため必ずプロフィール欄をご覧下さい。••••••••商品紹介••••••••Title: LOVE ALL SERVE ALLArtist: 藤井風Format: アナログレコード LP初回抽選盤になります。未開封です。【仕様】・三つ折り仕様・2LP・ソノシート・BIGポスター(サイズ:882×588mm / A1変形サイズ)【収録内容】[LP1]SideA01. きらり02. まつり03. へでもねーよ (LASA edit)SideB01. やば。02. 燃えよ03. ガーデン[LP2]SideC01. damn02. ロンリーラプソディ03. それでは、SideD01. 青春病02. 旅路ソノシートKirari(TVMIX)レコード用ダンボールで梱包し発送致します。ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

YUKI WAVE レコードパフィー 2LP レコード The Very Best of Puffy