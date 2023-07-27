全日本送料無料 フェイラー　サンリオ　ハローキティ　　スマホショルダー　ストロベリー　未開封 ショルダーバッグ

❬新品未開封❭フェイラー サンリオ

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COMTESSEショルダーバッグ ホースヘアー 紺×白 がま口財布付 ほぼ未使用

ストロベリー

美品ChloeクロエTess Day ミニ



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◆サイズ…約13×2×19cm

eb.a.gos エバゴス ブライドルレザー かごバッグ

平置きで約15cm×20cm

一度のみ使用 State of Escapeプチエスケープバッグ



ボルボネーゼバッグ

私が現在使用中のハイジスマホポシェットより少し大きめで、存在感あります。

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◆ショルダー紐の長さ:約62-120cm調節可

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ファスナーがついているので、取り外してポーチとしても使用できます。

ルイヴィトン モノグラム ジベシエールGM ショルダーバッグ



ATAO アタオ 2wayバッグ ウィークエンド レディースバッグ

◆素材…綿

イヴ・サンローラン ミューズトゥ レザー ブラックバッグ

◆ファスナー式開閉

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◆外側にオープンポケット1

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#新品未開封

商品の情報 ブランド フェイラー 商品の状態 新品、未使用

❬新品未開封❭フェイラー サンリオ ハローキティ スマホショルダー ストロベリー ◆サイズ…約13×2×19cm平置きで約15cm×20cm私が現在使用中のハイジスマホポシェットより少し大きめで、存在感あります。◆ショルダー紐の長さ:約62-120cm調節可ファスナーがついているので、取り外してポーチとしても使用できます。◆素材…綿◆ファスナー式開閉◆外側にオープンポケット1ゆうパケットポストで匿名配送します。よろしくお願いいたします。#フェイラー#FEILER#サンリオ#スマホショルダー#ハローキティ#キティ#スマホポシェット#フェイラーストロベリー#フェイラーサンリオ#新品未開封

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