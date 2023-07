セカンドオーナーです。

ウェディングフォト用にメルカリで購入しましたがサイズが合いませんでしたので未使用となります。

状態は良い印象です。

当方、168cm、65kg、中肉中背〜筋肉質、下半身大きめです。

スーツのお直しをしてくれるところに持って行ったところ、ジャケット肩幅は3cm程、パンツ は2.5cmくらい出せそうとのことですがそれでも入らなそうなので手はつけていません。

写真ではパンツが青っぽく写っていますがジャケットやベスト同様のブラックです。

元々のオーナーによると購入価格は10万弱程

結婚式と前撮りで2度着用だけです。

クリーニング済で保管しております。(私にて開封しております)

ジャケット42サイズ

肩幅41

着丈68

身幅40

袖丈59

パンツ42サイズ

ウエスト72

股下74

総丈95

ベスト44サイズ

素人採寸です。

カラーはブラック

タバコ、ペットの飼育はございません。

中古品にご理解ある方でお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トゥモローランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

