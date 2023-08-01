【限定特価】 CMMN SWDN オープンカラー シャツ シャツ

カラー···ピンク
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袖丈···長袖
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以前こちらのサイトで購入して、サイズが合わなかったため出品致します。購入後試着以降1度も着用していません。
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|コモンスウェーデン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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カラー···ピンク袖丈···長袖襟···オープンカラー(開襟)素材···綿(コットン)季節感···春、夏、秋CMMN SWDN コモンスウェーデン オープンカラー シャツsize46 S~M相当以前こちらのサイトで購入して、サイズが合わなかったため出品致します。購入後試着以降1度も着用していません。Vivian WestwoodLIMI feuSELENAHELIOSroku 6 GIANNI VERSACELENOauraleeOURSyokesullenモーガン蔵人深水光太ローズcomme des garconsJOHN LAWRENCE SULLIVANLITTLEBIGkiko kostandinovrold skovgoshastefan cookeour legacydoubletreberto collinashoopmackintoshstudio nicholsonedward cumingnoah nycsupremestone island c.p.companyceline
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|コモンスウェーデン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし