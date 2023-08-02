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樹高 180cm
アガベ 姫厳竜 チタノタ ドワーフ コンパクト
幅り 70cm
プヤ セルーレア A 特白個体
奥行 60cm
多肉植物 アガベ 吉祥天錦パリー ホーチエンシス 10株同捆
鉢の直径 25cm
多肉植物 ケオケオ×リンゼアナ 札付き Beehouse
フィンガーライム 苗 クリムゾンタイド 花芽付き 大苗
撮影日 4/4
9番 手作植木鉢 5点セット 検 塊根植物グラキリス パキプス アガベ特別セール
NUPPU様専用出品焼き物 めだか鉢 (水蓮鉢)
ふわっと優しいドウダンツツジです。
パキラ d1 二股 ミルキーウェイ 希少価値 斑入り 実生株‼️ 美株 送料込み
特価 アガベ チタノタ コンパクト ミニ 抜き苗送料込み
yellgreen 細川政己 鉢 y鉢
価格は関東エリアの出品価格です。
カイト。様確認用
その他の地域の方はコメントください。
確認 ペペロミヤ
上部湾曲しての発送となります。
多肉植物アガベ チタノタ 包葉形 白鯨 厳選発根済 極上大株 1株同捆
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
多肉植物 アガベ スナグルトゥース 暴牙 極上株
葉32㎝‼️激レアサイズ感‼️大株 斑入りモンステラ ボルシギアナ ホワイトタイガー
スモークツリー ホワイトボール
アガベ チタノタ スピノサウルス属
アガベ スナグルトゥース 発根済 厳選子株①
アガベ クリームスパイク ❶
フィロデンドロンヴァイオリンバリエガータ 極斑
Agave アガベ ホリダ ホリダ③短葉 ドワーフ 陽炎 黒棘
多肉植物 アエオニウム 16種 超大苗 群生 1セット限定
樹高 180cm幅り 70cm奥行 60cm鉢の直径 25cm撮影日 4/4ふわっと優しいドウダンツツジです。価格は関東エリアの出品価格です。その他の地域の方はコメントください。上部湾曲しての発送となります。
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新品、未使用
【本物新品保証】 山採りドウダンツツジ /136 植物/観葉植物
375
10分钟前
【本物新品保証】 山採りドウダンツツジ /136 植物/観葉植物
¥
26,900
¥
15,064
(税込) 送料込み
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植物/観葉植物
山採りドウダンツツジ /136
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送料込み(出品者負担)
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出品者
0ae0f6978
260
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コメント (10)
【本物新品保証】 山採りドウダンツツジ /136 植物/観葉植物
山採り風ドウダンツツジ 販売
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