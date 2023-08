即購入大歓迎!

kapital ボーン刺繍 シャンブレー ワークシャツ (2)

● サイズ size L

実寸平置き

着丈/肩幅/身幅/袖丈(㎝)

length/shoulder/bust/sleeve

67 50 58 56

※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さい 。

● 素材 quality 綿100% cotton

● 生産国 made in China

●状態説明 condition

リーバイス ライトネル バッファローチェック リメイクシャツ 赤黒 L オンブレ

左胸ポケ左肘に汚れ、全体的に使用感はありますが、目立った汚れや傷なく状態良好です。

Levi's light flannel BUFFALO cotton shirt

程よいアセ感のバッファローチェックが雰囲気⭕

裾ラウンドをカットしてリメイクされていてシルエットはボックスになります。

生地は起毛感のあまり無いてろてろやわらかい中肉コットン、サイズは表記通り。

アロハシャツのようなシルエットでツータックチノや550シルバータブのようなバギーデニムなどのワイドボトムで古着コーデがオススメです^^

※なるべくキズや汚れ等のダメージは写真で掲載を意識しておりますが、あくまで古着となりますので説明以外で小さな汚れ等がある場合がございます。完璧を求めるお客様はご遠慮くださいませm(_ _)m

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

⏬⏬アイテムごとに閲覧出来ます⏬⏬

#NK全てはこちら ◀NK all item

#NKのシャツはこちら

ジャーナルスタンダード ビームス

【ご案内】 他にも多数 90年代/80年代/70年代/アディダス/ナイキ/カーハート/ステューシー/XLARGE/ワコマリア/ラルフローレン/リーバイス/サンサーフ/チャンピオン/ミリタリー/ ビンテージ/ビッグシルエット等のアパレル商品出品してますので、良かったらそちらもご覧になってください

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

即購入大歓迎!フォローして頂ければ値下げ可能ですのでプロフィールをご覧ください╭☞╭☞╭☞▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼● ブランド brand リーバイス Levi's●カラー color 赤黒 red black● サイズ size L実寸平置き着丈/肩幅/身幅/袖丈(㎝)length/shoulder/bust/sleeve 67 50 58 56 ※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さい 。● 素材 quality 綿100% cotton● 生産国 made in China●状態説明 condition左胸ポケ左肘に汚れ、全体的に使用感はありますが、目立った汚れや傷なく状態良好です。Levi's light flannel BUFFALO cotton shirt程よいアセ感のバッファローチェックが雰囲気⭕裾ラウンドをカットしてリメイクされていてシルエットはボックスになります。生地は起毛感のあまり無いてろてろやわらかい中肉コットン、サイズは表記通り。アロハシャツのようなシルエットでツータックチノや550シルバータブのようなバギーデニムなどのワイドボトムで古着コーデがオススメです^^ ※なるべくキズや汚れ等のダメージは写真で掲載を意識しておりますが、あくまで古着となりますので説明以外で小さな汚れ等がある場合がございます。完璧を求めるお客様はご遠慮くださいませm(_ _)m ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼⏬⏬アイテムごとに閲覧出来ます⏬⏬#NK全てはこちら ◀NK all item#NKのシャツはこちらビッグマック テンダーロイン JCペニー ナンバーナイン ファイブブラザーアパルトモン ドゥーズィエムクラスジャーナルスタンダード ビームス【ご案内】 他にも多数 90年代/80年代/70年代/アディダス/ナイキ/カーハート/ステューシー/XLARGE/ワコマリア/ラルフローレン/リーバイス/サンサーフ/チャンピオン/ミリタリー/ ビンテージ/ビッグシルエット等のアパレル商品出品してますので、良かったらそちらもご覧になってください

