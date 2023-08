注文割引 最終値下げ‼️Supreme バックパック シュプリーム リュック リュック/バックパック

Supreme バックパックです♡

#Supreme#バックパック#シュプリーム#リュック#バック#カバン

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

Supreme バックパックです♡当時即完売となった商品です。某サイトで落札した物になります。勿体無くてほとんど使う事なく今に至ります!!状態も良く劣化などは見られないと思います。レアな商品になりますので探していた方是非、如何でしょうか〜( ¨̮ )♡価格は私の落札した金額を元にお安くしております。中古品、自宅保存に承知していただきNCNR、返品にはお応え出来ませんのでご理解の上でご購入下さい!他でも出品中の為、削除する場合があります。#Supreme#バックパック#シュプリーム#リュック#バック#カバン

