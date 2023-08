卸し売り購入 des Comme garcons シャツ SHIRT　フード シャツ

2020awのフード付きシャツです。

イッセイミヤケ 白シャツ 16SS

ランウェイでも使用されたてたモデルの色違いです。

【限界お値下げ済】Needles シャツ

着用回数は10回程度です。

MHL 4枚セット 半袖 長袖

モデルはナロークラシックです。

【激レア】AMIRI アミリチェックシャツ M レザー ネルシャツ



GAP ギャップ 半袖シャツ ストライプ ライトブルー ホワイト ヴィンテージ

【サイズS】

WACKOMARIA×RAGE AGAINST THE MACHINEアロハS

身幅53cm 着丈 73cm 裄丈83cm

Graphpaper Broad L/S Band Collar Shirt

表記サイズはSで、日本人Mサイズに相当します。

20ss URU ウル 長袖 レーヨン シャツ SHIRT Rayon 2

定価6万円ほど

SOHK バックロゴ スケボー 刺繍 デザイン 半袖 デニムシャツ ショック

ブルーストライプ

タイガーストライプ ファティーグ 上下セット

made in Italy

2018 aw COOLMAX EMBLEM B.D SHIRT



Supreme シュプリーム デニムシャツ 長袖 総柄



BUENA VISTA 鯉口シャツ

カラー···ブルー

VAINL ARCHIVE シャツ

袖丈···長袖

ジョルジオ・アルマーニ サイズ46 シャツ

柄・デザイン···ストライプ

バレンシアガ シャツ 長袖 黒 ストライプ 2XL

襟···レギュラーカラー

フラットヘッドネクスト ウォバッシュワークシャツ 38

素材···コットン

【新品】クリームソーダボーリングシャツ

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コムデギャルソンシャツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2020awのフード付きシャツです。ランウェイでも使用されたてたモデルの色違いです。着用回数は10回程度です。モデルはナロークラシックです。【サイズS】身幅53cm 着丈 73cm 裄丈83cm表記サイズはSで、日本人Mサイズに相当します。定価6万円ほどブルーストライプmade in Italyカラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ襟···レギュラーカラー素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コムデギャルソンシャツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アロハシャツOluOlu vintage Hawaiian shirtstein OVERSIZED WIND SHIRT新郎5点セット THE TREAT DRESSING トリートドレッシングsaint laurent paris 20ss シルクシャツ 36早い者勝ちWACKO MARIA DAVIDE SORRENTI アロハシャツ