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新しいブランド shishikuiのwhite denim デニム/ジーンズ

商品の説明

the shishikuiのwhitedenim 26インチです。
希少◎ヴィンテージ ◎リーバイス◎684◎デニム◎フレア◎パンタロン◎パンツ
ストーレートのストレッチ素材、未使用品です。
CHANEL　サイドチェーンペイントデニム

Stella McCartney ステラマッカートニー デニム
カラー···ホワイト
Alexander Wang アレキサンダーワン
丈···フルレングス
Organic cottonベーシック SRN02
シルエット···ストレート
石岡真実さんコラボレーションデニムフレアパンツ
デニム加工···なし
リーバイス 701-XX 28インチ 87年製 デニム パンツ ジーンズ 80s
股上···ハイウエスト
SIMONMILLER BLACK DENIM
季節感···春、夏、秋、冬

【美品】サリバン 16SS INDIGO WIDE DENIM PANTS M

商品の情報

商品のサイズL
商品の状態新品、未使用

１回試着のみ　美品　AKKO×DSC / スーパーストレッチデニム　38

yanuk ワイドストレートデニム　LILITH

ジェイダ サイドBROKENワイドデニム
the shishikuiのwhitedenim 26インチです。ストーレートのストレッチ素材、未使用品です。カラー···ホワイト丈···フルレングスシルエット···ストレートデニム加工···なし股上···ハイウエスト季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報

商品のサイズL
商品の状態新品、未使用

新しいブランド shishikuiのwhite denim デニム/ジーンズ

22分钟前

新しいブランド shishikuiのwhite denim デニム/ジーンズ

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新しいブランド shishikuiのwhite denim デニム/ジーンズ 新しいブランド shishikuiのwhite denim デニム/ジーンズ

White Denim

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Jeans – THE SHISHIKUI

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