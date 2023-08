□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

プロローグ羽生結弦パーカー

☑️アイテム名

☑️説明

貴重なアメリカ製で、ブランドのVANSON × ボディのHanesは80~90'sの物で徐々に少なくなりつつある大人気のカンガルーポケットタイプ 裏起毛プルオーバーパーカー登場。

ネイビーカラーのヘインズ生地で、フロントにラバー?でしっかりとしたビッグプリントの『VANSON』が示されているのも大変珍しいかと…!

もちろんファッション性が最高に良いし、好きなお方はいかが?

☑️サイズ

Lサイズ

着丈60

肩幅ラグラン

身幅50

☑️素材

綿50

ポリエステル50

☑️状態

使用感と毛玉感がちょっぴりあって、ビンテージにしては美品。

あくまでも個人的に捉えていますので中古品や色落ち嫌いな方または神経質な方はご遠慮ください。

この状態は『B~C』とさせていただきます。(状態評価は下記でご参照ください)

S 新品、未使用。

A 超美品…着用回数が数回程度、かなり綺麗な状態の商品。

B 美品…着用回数が少なく綺麗な状態の商品

C 中古品…使用感はあるが目立ったダメージ、汚れがない商品。

D 訳あり中古品…それなりにダメージや汚れがあるが着用に問題ない商品。

E 難あり中古品…着用に難があるダメージ中古品

V ビンテージ商品…年代物、アンティーク商品、希少価値がある商品。

☑最後に

質問などはご遠慮なくお申し付けください。

購入者様の都合によるトラブルが相次いでいるので、購入前に“プロフ必読”でお願いしております。

お読みくださって改めて感謝の意を表します。

管理番号No.十九

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バンソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

