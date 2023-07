RED CARD TOKYOのUnisexモデルのワイドテーパードパンツ「90s Baggy(ナインティーズ バギー)」

セリーヌ デニム 36 M S パンツ ジーンズ

ウェストから腰回りにかけてかなりルーズ、裾に掛けてテーパードをかけたシルエット。後ろポケットに関しても大き目でボーイッシュな印象。生地は糸使い、染色、織設計をバランスよく設計したことにより実現した独特のアタリ・シボ感・風合いが特徴の綿100%デニムを採用

即完!SLY✖️michiちゃんコラボ デニムパンツ



Levi’s デニム ジーンズ

THE UNIVERSAL LANGUAGE OF TIMELESS

MOTHER Ron Herman ロンハーマン デニム ジーンズ Gパン

「TIMELESS」はエイジレスに、ジェンダーニュートラルに、時代を超えたアイテムを追求したシリーズ。

jaded london パッチワーク デザイン デニム ジーンズ マルチカラー

ヴィンテージデニムのようなヘビーデューティなクリエイションを存分に味わうことができるよう、厳選された高品質なノンストレッチ素材を採用することで、職人の卓越した加工技術が最大限に一本一本に注がれています。

❇️AlexanderWang正規23早春新作アレキサンダーワンデニムジーンズ

コレクションはブランドの形成と発展を象徴する唯一無二のマスターピースです。

グッチ 新品フレアデニム



メゾン マルジェラ ワイドパンツ バギー デニム ジーンズ 新品 サイズ36

カラー···kita indigo mid

YARDSALE PHANTASY JEANS BLACK(M)

丈···フルレングス

pauline bleu パッチワーク デニム フレア パンツ

シルエット···テーパード

FARAH 1タック ワイドデニムパンツ

サイズ…ユニセックス.S

でこちゃん❤️⭐️A700⭐️ AMERICAN ♥ スーパーストレッチ ダメージ

W…82.5H…107股上…29.5股下…71わたり…37.5裾幅…19

Verybrain デニム 細身



雑誌掲載27500円☆ヤヌーク NEW PATRICIA デニム 新品 22

購入して一度、近所のスーパーに30分くらい履きました。残念ながら私には似合わないといわれてしまいましたので…出品いたします。タグははずしてしまいましたが写真のものも同封いたします。税込24200

希少【XXS】☆極美品☆『WPR加工❗』美脚♪パッチワーク♪つぎはぎ♪リメイク❕

最近でたばかりのシリーズですので旬です。

VAVANDA Vcut denim pants デニムパンツ

一度短時間ですが使用しましたのでだいぶお値下げいたします。気になっている方がいらっしゃいましたらぜひ。(ゲストリストのサイトをみると着用写真が色々とありました。)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド レッドカードトーキョー 商品の状態 未使用に近い

RED CARD TOKYOのUnisexモデルのワイドテーパードパンツ「90s Baggy(ナインティーズ バギー)」ウェストから腰回りにかけてかなりルーズ、裾に掛けてテーパードをかけたシルエット。後ろポケットに関しても大き目でボーイッシュな印象。生地は糸使い、染色、織設計をバランスよく設計したことにより実現した独特のアタリ・シボ感・風合いが特徴の綿100%デニムを採用THE UNIVERSAL LANGUAGE OF TIMELESS「TIMELESS」はエイジレスに、ジェンダーニュートラルに、時代を超えたアイテムを追求したシリーズ。ヴィンテージデニムのようなヘビーデューティなクリエイションを存分に味わうことができるよう、厳選された高品質なノンストレッチ素材を採用することで、職人の卓越した加工技術が最大限に一本一本に注がれています。コレクションはブランドの形成と発展を象徴する唯一無二のマスターピースです。カラー···kita indigo mid丈···フルレングスシルエット···テーパードサイズ…ユニセックス.SW…82.5H…107股上…29.5股下…71わたり…37.5裾幅…19購入して一度、近所のスーパーに30分くらい履きました。残念ながら私には似合わないといわれてしまいましたので…出品いたします。タグははずしてしまいましたが写真のものも同封いたします。税込24200最近でたばかりのシリーズですので旬です。一度短時間ですが使用しましたのでだいぶお値下げいたします。気になっている方がいらっしゃいましたらぜひ。(ゲストリストのサイトをみると着用写真が色々とありました。)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド レッドカードトーキョー 商品の状態 未使用に近い

RED CARD 90s Baggym2673【ディーゼル/イタリア製】デニムパンツ・ジーンズ/ローライズ『29』vetements reworked denim完売!sayuさん着用 ZARA ハイライズストレートデニム 32miumiu ミュウミュウ デニムパンツ ロゴあり 美脚ジーンズ 立体ロゴ美品 80s 90s USA製 Levis 501 デニムパンツ 27 濃紺