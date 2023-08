カラー...ホワイト

サイズ...2~2.5人掛け(100~170cm)

機能...アームレスト付

テイスト...エレガント, ナチュラル, 西海岸・マリン風, 北欧

ご覧頂きましてありがとうございます。

【必ずお読み下さい】

出品している物は中古がメインになります。 新品でも自宅保管品です。

当方素人ですので、検品等で見逃し等があるかもしれません。

商品が届き、何か問題がございましたら必ず評価前にご連絡下さい。

誠意を持ってご対応致します。

●アイテム

●サイズ(約)

ベッド

縦156㎝、橫90㎝、座面高さ42㎝

ソファ

幅146㎝、奥行き90㎝、高さ78㎝

座面奥行き56㎝

●色

白系統

●状態

汚れや傷あります。

※神経質な方のご購入はお控え下さい。

写真にてご判断お願い致します。

こちら大型家具のため基本的には直接引き取りをさせて頂いております。

引き取り場所は当社倉庫のある、

【横浜市中区、東京都目黒区、江東区】

からお選び頂けます。

※配送はお届け先から御自宅内まで搬入のお手伝い可能でしたら神奈川県及び東京都は(一部地域除く)+1万でお運び致します。

それ以外の一都三県もご相談頂ければ配送検討しますのでお気軽にご相談下さい。

※一都三県以外はたのメル便での対応になる為配送料¥ がかかります。

たのメル便をご利用の場合、一言お声掛け下さい。

こちら中古品となっております。

ご理解頂ける方宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド ケユカ 商品の状態 傷や汚れあり

