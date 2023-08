【お気に入り】 UNDERCOVER "LEAF" ストレッチラムレザーパンツ デニム/ジーンズ

スエードラムレザーでありながらストレッチ素材ですのでストレス無く着用いただけます。

定価 約¥129,500

素材:羊革(かなり伸びます)

size3

ウエスト40cm

股上20cm

股下73cm

わたり幅27cm

裾幅13cm

◎コンディション

中古ですので若干の使用感はあります。

ヒザの特殊プリント部はストレッチがきいた時には若干ヒビが入ります。

経年変化で必ず入りますのでこのようなものだとご理解ください。

喫煙者、ペットはおりません。

◾個人管理品の中古ですので神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

