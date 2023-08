【人気沸騰】 ディズニー英語 ストレートプレイ DVD 旧子役 2008年 再生良好 DWE 知育玩具

商品をご覧頂きありがとうございます。

【商品情報】

●購入年:2008年

●商品について

初期のストレートプレイDVDです。ブラシ版《陰影あり》ですか「字幕切り替え」の機能はありません。

このストレートプレイDVDの学習内容は2019年までのものと変わらないのでお安くお試し希望の方に最適な商品です。

●セット内容および状態:

■ストレートプレイ《ブラシ版》 DVD12枚・・・

盤面に傷はほぼ無く再生良好です。

4冊のケースに小さくヒビがありますがご使用には問題ございません。

●備考

・画像にあるものが全てです。

・状態の記載が無いものは、状態ランク通りです。

●注意事項

モニター発色の具合により、実際の商品と色味が異なる場合がありますがご了承の程、宜しくお願い致します。

●検索用:

#ディズニー英語システム

#ワールドファミリー

商品の情報 ブランド ディズニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

