SCOTCLUB スコットクラブ FENNEL フェンネル

千鳥柄テーラードオーバージャケット

21AW、新品未使用タグ付き、福袋に入っていました、定価36,800円

仕立ての良い日本製です

羽織るだけで今っぽくなる、メンズライクな千鳥柄ジャケット。

クラシカルな雰囲気をだしつつも、オーバーサイズ感がどこかモードな印象に◎

表面には程よく毛羽感があり、暖かみも感じられます。

フェミニンなアイテムとの相性も抜群で、袖を通さずに肩掛けするスタイリングもこなれ感が出てかわいいです。

ポケット、裏地付きです

▼カラー

ブラウン 茶 チェック

▼サイズ

FREE

▼実寸

着丈87 肩幅51.5 アームホール44 袖丈53 裄丈78.5 身幅59 重さ(G)825

▼素材

表地

毛90% ナイロン10%

裏地

ポリエステル100%

2301078780

カラー···ブラウン

着丈···ミドル

柄・デザイン···チェック

素材···ウール

アウター形···シングル

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

SCOTCLUB スコットクラブ FENNEL フェンネル千鳥柄テーラードオーバージャケット21AW、新品未使用タグ付き、福袋に入っていました、定価36,800円仕立ての良い日本製です羽織るだけで今っぽくなる、メンズライクな千鳥柄ジャケット。クラシカルな雰囲気をだしつつも、オーバーサイズ感がどこかモードな印象に◎表面には程よく毛羽感があり、暖かみも感じられます。フェミニンなアイテムとの相性も抜群で、袖を通さずに肩掛けするスタイリングもこなれ感が出てかわいいです。ポケット、裏地付きです▼カラーブラウン 茶 チェック▼サイズFREE▼実寸着丈87 肩幅51.5 アームホール44 袖丈53 裄丈78.5 身幅59 重さ(G)825▼素材表地毛90% ナイロン10%裏地ポリエステル100%2301078780カラー···ブラウン着丈···ミドル柄・デザイン···チェック素材···ウールアウター形···シングルフード···フードなし季節感···春、秋、冬

