商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ナイキ エア モアアップテンポ 96 26cm新品未使用 国内正規品ブラックのレザーとスウェードをベースに、レッドとネイビーのAIR。SCOTT PIPPEN氏のスペシャルエディションとなっています。【付属品】黒タグ、箱付きになります。 【価格交渉】常識の範囲内での金額提示お願い致します。「お値下げ出来ますか?」は基本無しでお願い致します。※セール品でのお値下げは難しい場合がございます。______________ ★同サイズをお求めの方★ ↓↓ #Forest26______________様々なスニーカーを取り扱っています‼︎特にAIR FORCE1(エアーフォースワン)やAIRJORDAN(エアジョーダン)の1.2.3.4.5から6.7.8.9.10と11.12やAIR MAX(エアマックス)90.95.96.97などLOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)問わず強化しております。メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのkawaii(かわいい)厚底靴の他にもウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のお洒落なシューズから、ランニングやジョギング、ジム、フィットネス、バッシュなど用途を問わず取り揃えております!DJ4400-001off-white(オフホワイト)Travis(トラヴィス)やsupreme(シュプリーム)などトレンドのブランド(本物)も取り揃えております!定番人気のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカ、ニューバランスなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボ限定品、プレ値のレア商品も充実。ストリートファッションFR2やKITHやBALENCIAGAなどに合うオールスターなども取り扱っております。各種カラー青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や小さめサイズ21.22.23.24から普通サイズ(cm)25.26.27.28.29や30.31も充実しております!#DJ4400001

