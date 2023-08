カラー・・・ブラック

定価、84,700

しなやかで肌触りの良いシープレザーを使用することで高級感のある面持ちに。

無骨な印象の強いレザーブルゾンも拘り抜いた素材遣いによりカジュアルダウンすることでデイリーユースに秀逸な一着に仕上がりました。

裏地にはキルティングを採用し、優れた軽さと保温性を実現。

風をシャットアウトする表面のレザーと相まって寒い日の主力アイテムとしての活躍が期待出来ます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エイケイエムコンテンポラリー 商品の状態 新品、未使用

