商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

【新品】レオナール カットソー

送料無料★即購入OKです!

◆ブランド LEONARD レオナール

◆カラー ブラック 黒

◆サイズ L

着丈 約 59cm

身幅 約 50cm

肩幅 約 40cm

袖丈 約 25cm

※平置き素人採寸です。多少の誤差はご容赦ください。

◆素材

コットン 綿 100%

◆状態

元のカラーが白黒なので分かりにくいですが、全体的に色移りがございます。(白地部分が紺色のような感じになってる部分が多数あります。)

他、目立った傷や汚れはありません。

まだまだ着用して頂けると思います。

上記ご理解頂ける方でお願いいたします。

◆発送

コンパクトに折り畳んでの発送になります。

畳じわなどはご容赦ください。

らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。

【お得なフォロー割】

フォローして下さった方には

2000円〜2999円→100円引き

3000円〜5999円→200円引き

6000円〜9999円→300円引き

10000~円→400円引き

割引致します!ご購入前にコメント欄に

「フォロー割引希望」とお知らせ下さい☺︎

#いっこうレディース

#いっこうブラウス・シャツ

#いっこうレオナール

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レオナール 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レオナール 商品の状態 やや傷や汚れあり

