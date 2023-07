*コメントなしで即購入していただいて構いません

*値下げ交渉はお受けできません。価格は都度見直しますのでご希望の価格になりましたらご購入ください

(商品名)

STABRIDGE FOREST SERVICE FLEECE JACKET

#STABRIDGE

#スタブリッジ

#ハーフジップフリースジャケット

#メンズ

the Apartment 2020年の初売りアイテムです

●サイズ:タグ表記 2XL

肩幅 約58cm

身幅 約71cm

着丈 約70cm

袖丈 約65cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください

●カラー:グリーン

●素材:ポリエステル100%

●状態:右袖口に小さな汚れあり

やや傷や毛玉等の着用感がございます

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします

小さく折りたたんで発送する為、写真以上に畳みジワが発生する場合がございます

撮影に使用したハンガーは付属しません

お使いのモニター、携帯、スマホ等の環境により画像の色味等の見え方が実際の商品と異なる可能性がございます

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 やや傷や汚れあり

