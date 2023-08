新宿のニューマンで5年前くらい前に購入しました。

目立つ傷や汚れは特にありません。

全体的に使用感はありますが、まだまだ使用できます。

これから日差しが強くなるのでこの機会にぜひ☺︎

配送は1番簡易なものでお送りしますので潰れてしまう可能性は予めご了承の上、お買い求め下さい。

もし型くずれ帽子の状態で配送希望の方はプラス500円いただきます。購入する前にお声掛けください。

カラー···ブラック

形···ベースボール

素材···コットン

サイズ…L(59cm)

商品の情報 ブランド バレンシアガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

