激安/新作 新品です。シグマ　150ー600mm ニコン用格安　値下げ中 レンズ(ズーム)

キャノン用のレンズが欲しかったのですが間違えてニコン用を買ってしまいました。

新品未使用です。メルカリの同じ商品の中で1番状態がいい商品です。

状態は1度も仕様してないのでとても良いです。

乗り物、スポーツなどに最適です。

質問などありましたらお気軽にコメントしてください!

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド シグマ 商品の状態 新品、未使用

