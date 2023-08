「ローハイド シーズン1 DVD-BOX〈6枚組〉」

定価: ¥ 21000

《DISC再生確認済み》

クリント・イーストウッド(山田康雄)

エリック・フレミング(小林修)

ポール・ブラインガー(永井一郎)

シェブ・ウーリー(金内吉男/羽佐間道夫)

ジェームズ・マートック(市川治)

主題歌:フランキー・レイン

クリント・イーストウッド初主演作がついにDVD化!

1960年代、日本を空前の“西部劇ブーム”に導いた伝説のカウボーイたちが半世紀ぶりに帰って来た!1860年代の南北戦争直後を背景に、過酷なキャトル・ドライブを通じて個性豊かなカウボーイたちの絆を描く。

---特記事項---------

※初回特典のカウボーイ・バンダナ欠品。

※古い映像作品の為、画面や音声のノイズは原版に起因致します。予めご了承ください。

※三方背収納BOXとブックレットに若干の使用感とダメージあり。

※3枚組トールケースのジャケットホルダー表面に細かい傷あり。

※商品画像以外のものは付属しておりません。

※あくまでも中古品なので傷や汚れはご理解を頂ければ幸いです。

----------------

■JAN:4988131702092

■6枚組DVD

■本編約945分

■シーズン1 全21話収録

■音声:オリジナル英語 / 日本語吹替

■字幕:日本語

■商品内容

ローハイド シーズン1 DVD-BOX〈6枚組〉※再生確認済み※日本語吹替付

・本編DVD 6枚

・3枚組トールケース仕様 × 2

・ブックレット

・三方背収納BOX

【DISCの状態】

鏡面(データ領域)には目立つ傷が見当たらないものを出品しておりますが、中古品の性質上で細かい傷はある場合が御座います。目立つ傷がある場合は必ず再生確認をして特記事項に記載をさせて頂きます。レーベル面とデータ領域以外に関しましては再生に支障がない限り、傷ありでも出品をしております。

【DISCの映像再生について】

映像の一部にわずかな音割れやノイズが生じたり、2層DISCを再生時に1層目から2層目へ切り替わる時に一瞬映像が停止後(1秒以内)にすぐ動き出す等、これらは製造時の仕様で起こる事が御座います。

#クリント・イーストウッド #エリック・フレミング #エンドレ・ボーム #CD・DVD

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

