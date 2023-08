高い品質 FCバルセロナ 三冠記念リング 記念グッズ

2008-09シーズン

【世界限定100枚】エデン・アザール直筆サイン入りフォト(証明書付き)

★UEFAチャンピオンズ・リーグ制覇

88年 ソウルオリンピック アジア予選 サッカー 日本代表 サイン色紙

★リーガ・エスパニョーラ優勝

Manchester United - The Official History

★コパ・デル・レイ優勝

レスター・シティ ヴァーディー 直筆サイン

三冠達成を記念して発売された指輪です。

FCバルセロナ 三冠記念リング



イングランドサポーターズクラブ非売品3点①キャリーバッグ②手提げ袋③1号球

お値引き致しますので、お気軽に。

貴重! ペレ 直筆サイン入り写真



【世界限定100枚】エデン・アザール直筆サイン入りフォト(証明書付き)

【公式販売】2009年11月

88年 ソウルオリンピック アジア予選 サッカー 日本代表 サイン色紙

【重量】20g

Manchester United - The Official History

【公式価格】73,500円

レスター・シティ ヴァーディー 直筆サイン



FCバルセロナ 三冠記念リング

TRI CAMPIONS=三冠

イングランドサポーターズクラブ非売品3点①キャリーバッグ②手提げ袋③1号球

BLAU GRANA=エンジと青の意味でチームの別名

貴重! ペレ 直筆サイン入り写真

Mes Que Un Club =「クラブを超えた存在」

【世界限定100枚】エデン・アザール直筆サイン入りフォト(証明書付き)



88年 ソウルオリンピック アジア予選 サッカー 日本代表 サイン色紙

#Barcelona

Manchester United - The Official History

#FCBarcelona

レスター・シティ ヴァーディー 直筆サイン

#リオネルメッシ

FCバルセロナ 三冠記念リング

#イニエスタ

イングランドサポーターズクラブ非売品3点①キャリーバッグ②手提げ袋③1号球

#メッシ

貴重! ペレ 直筆サイン入り写真

#三冠

【世界限定100枚】エデン・アザール直筆サイン入りフォト(証明書付き)

#チャンピオンリング

88年 ソウルオリンピック アジア予選 サッカー 日本代表 サイン色紙

#バルセロナ

Manchester United - The Official History

#レア

レスター・シティ ヴァーディー 直筆サイン

#スペイン

FCバルセロナ 三冠記念リング



イングランドサポーターズクラブ非売品3点①キャリーバッグ②手提げ袋③1号球

お値引き致します。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

2008-09シーズン★UEFAチャンピオンズ・リーグ制覇★リーガ・エスパニョーラ優勝★コパ・デル・レイ優勝三冠達成を記念して発売された指輪です。 お値引き致しますので、お気軽に。【公式販売】2009年11月【重量】20g【公式価格】73,500円TRI CAMPIONS=三冠BLAU GRANA=エンジと青の意味でチームの別名 Mes Que Un Club =「クラブを超えた存在」#Barcelona#FCBarcelona#リオネルメッシ#イニエスタ#メッシ#三冠#チャンピオンリング#バルセロナ#レア#スペインお値引き致します。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

貴重! ペレ 直筆サイン入り写真【世界限定100枚】エデン・アザール直筆サイン入りフォト(証明書付き)88年 ソウルオリンピック アジア予選 サッカー 日本代表 サイン色紙Manchester United - The Official History