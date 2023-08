独特な店 滝沢歌舞伎 SnowMan 2021 グッズ 2022 アイドル

ご覧頂きありがとうございます。

即購入‪× 購入前に必ずコメントお願い致します。

バラ売り×

SnowMan 滝沢歌舞伎2021.2022のグッズまとめ売りになります。

内容はお写真でご確認下さい。

パンフレット2種、湯呑み、アクスタケース、ステッカー1つのみ開封済みでその他商品は未開封商品です。

商品自体に問題はございませんが箱の小さな破れ、袋の粘着部分に埃の付着少々ございますのでお写真をしっかりご確認の上ご購入お願い致します。

・その他出品中の商品と纏めて購入して頂ける場合多少ですがお値下げ可能です○

⚠︎︎梱包後のサイズや重さ次第で発送方法を変更させて頂く場合がございますので御理解お願い致します

⚠︎商品撮影、梱包共に手袋を着用していますので手袋の細かな繊維が混入してしまう場合がございます

また猫を飼っていますのでご理解いただける方のみご購入お願い致します。

あくまで素人保管ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。

人気グループ···Snow Man

グッズ種類···写真

ジャンル···ジャニーズ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

