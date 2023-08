♡ご購入・ご質問前にプロフィールをご覧くださいませ♡

カネコイサオ の

ピコフリルリボントップス です。

カラーはラベンダーとくすみピンクを混ぜた様なお上品なお色味です。

サイズはフリーサイズと設定しておりますが、表記サイズはございません。

平置きサイズで約

肩幅43センチ(首元のリボンを結んで調節可)、身幅60センチ、着丈46センチ、袖丈49センチです。

使用感のない未使用に近い、美品でとても綺麗な状態のお品物です。

お写真で状態をご確認の上、ご購入を宜しくお願い致します。

ピコフリルデザインがとってもお洒落で可愛いカネコイサオのトップスです。

肌触りの良いふんわりとしたお素材で、贅沢にピコフリルをあしらったとっても可愛いすぎるトップスです。

首元のリボンデザインもお洒落でキュートでオススメです( ^ω^ )♡♡♪

#カールヘルム

#ピンクハウス

#インゲボルグ

#ワンダフルワールド

#カネコイサオ

#ピコフリル

#フリル

#トップス

2

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド カネコイサオ 商品の状態 未使用に近い

♡ご購入・ご質問前にプロフィールをご覧くださいませ♡カネコイサオ のピコフリルリボントップス です。カラーはラベンダーとくすみピンクを混ぜた様なお上品なお色味です。サイズはフリーサイズと設定しておりますが、表記サイズはございません。平置きサイズで約肩幅43センチ(首元のリボンを結んで調節可)、身幅60センチ、着丈46センチ、袖丈49センチです。使用感のない未使用に近い、美品でとても綺麗な状態のお品物です。お写真で状態をご確認の上、ご購入を宜しくお願い致します。ピコフリルデザインがとってもお洒落で可愛いカネコイサオのトップスです。肌触りの良いふんわりとしたお素材で、贅沢にピコフリルをあしらったとっても可愛いすぎるトップスです。首元のリボンデザインもお洒落でキュートでオススメです( ^ω^ )♡♡♪#カールヘルム#ピンクハウス#インゲボルグ#ワンダフルワールド#カネコイサオ#ピコフリル#フリル#トップス2

