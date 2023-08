100％品質 フォクシーNY バロンワンピース ひざ丈ワンピース

品質の良さや、丁寧な縫製で多くのファンを獲得し続けているフォクシー。

お色 ブラック

サイズ 38

40サイズを38サイズ寄りにお直ししていますため、サイズは38で記載します。

サイズ詳細は以下、ご確認ください。

平置き

肩幅 約35

身幅 約43

ウエスト約34

着丈 約83

目立つ程の着用感、ダメージ無く比較的キレイな方だと思います。

あくまでも個人の見解です。

神経質な方のご購入はご遠慮ください。

FOXEY

フォクシー

Rene

ルネ

マドーレ

シャネル

レッドバレンティノ

ランバン

エムズグレイシー

ハロッズ

チェスティ

トゥービーシック

グレースコンチネンタル

COTOO

コトゥー

YOKO CHAN

ヨーコチャン

TOCCA

タダシショージ

エポカ

エムプルミエ

ボーダーズアットバルコニー

セルフォード

お好きな方にも♡

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォクシーニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

品質の良さや、丁寧な縫製で多くのファンを獲得し続けているフォクシー。こちらのバロンワンピースはこのまま着用してもボレロを羽織っても素敵です。お色 ブラックサイズ 3840サイズを38サイズ寄りにお直ししていますため、サイズは38で記載します。サイズ詳細は以下、ご確認ください。平置き肩幅 約35身幅 約43ウエスト約34着丈 約83目立つ程の着用感、ダメージ無く比較的キレイな方だと思います。あくまでも個人の見解です。神経質な方のご購入はご遠慮ください。FOXEYフォクシーReneルネマドーレシャネルレッドバレンティノランバンエムズグレイシーハロッズチェスティトゥービーシックグレースコンチネンタルCOTOOコトゥーYOKO CHANヨーコチャンTOCCAタダシショージエポカエムプルミエボーダーズアットバルコニーセルフォードお好きな方にも♡

