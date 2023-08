柄・デザイン···無地

♡セール中全商品即購入OK♡

♡24時間以内発送♡

♡カテゴリで商品を確認できます(*^^*)

↓↓

#naoshopトップス

#naoshopジャケット

#naoshopデニム

#naoshopアウター

#naoフォロー割プロフ必読 ←全商品ご覧いただけます♪

♡フォロー割引き♡

フォロワー様限定の割引あります!

2000円〜 200円OFF

3000円〜 300円OFF

4000円〜 400円OFF

5000円〜 500円OFF

♡おまとめ買い割引き♡

2点なら500円OFF

3点以上なら1000円OFF

♡リピーター割♡

リピーターの方限定で200円OFF!

※フォロー割と併用はできませんので、予めご了承ください。

⚠︎割引ご希望の場合、必ず「購入前」にフォロー割orリピーター割希望とコメントください。購入後の金額変更はできませんm(_ _)m

■商品説明

■コンディション

【B】

細分化した状態ランク付けをしております。

N:新品・新古品

S:未使用に近い

A:目立つ傷・汚れ・使用感なし

B:Aに比べ使用感のみあり

C:傷や汚れ、使用感がある

詳細

■サイズ詳細

サイズ 1

着丈88cm

肩幅37cm

身幅48cm

袖丈60cm

裄丈cm

※MやLなどのサイズ分類について、実測寸法から判断して設定している場合があります。

撮影の小物は付属しておりません

■素材・洗濯表示は画像にてご確認ください。画像が無い場合、タグが無い商品になります。

↓是非、下記リンクからショップをご覧になってみてください(*´∀`*)

#naoフォロー割プロフ必読←全商品ご覧いただけます♪

フォローもお待ちしています(˃̵ᴗ˂̵)

⚠️取引時の注意点⚠️

・古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。自宅保管のため、細かなホコリなどの混入はご容赦ください。自宅はペットなし・喫煙者なしです。

・商品は検品をしておりますが、キズや汚れ等見落とす場合があります。ご購入の際は必ず状態を確認の上、受け取り評価をお願いします。こちらの不備があった場合、返品対応いたします。

管理番号・E0677

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フォーティーファイブアールピーエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フォーティーファイブアールピーエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

