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値段が激安 エリザベスバウアー　Sakura Dew Drop イヤリング ウェディング

商品の説明

2023年4月の挙式で使用しました。
【美品】ブライダルインナー3点セット
当方セカンドオーナーになります。
【時間限定値下】ウェディングドレス　ビジュー　オフショル　ロングトレーン

ロイヤルハートティアラ　高め4.5cm キュービックジルコニア プリンセス綺麗
箱や台紙には痛みがありますが、イヤリング自体は目立った傷もなく状態は良いと思います。
ウエディングドレス　トレーン付き
素人検品ですので見落としがありましたらご容赦ください。
YNS　ウェディングドレス

ココメロディ カラードレス ピンク CW2155
中古品であることをご了承いただき、ご検討お願いいたします。
【n様専用】ブライダルインナー　F70 ビアンジュ

シュガーケイドレス　カラードレス　花嫁衣裳
カラー:シルバー

セモア　ブライダルインナー　バストE65 ウエスト64

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし
2023年4月の挙式で使用しました。当方セカンドオーナーになります。箱や台紙には痛みがありますが、イヤリング自体は目立った傷もなく状態は良いと思います。素人検品ですので見落としがありましたらご容赦ください。中古品であることをご了承いただき、ご検討お願いいたします。カラー:シルバー

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

値段が激安 エリザベスバウアー　Sakura Dew Drop イヤリング ウェディング

41分钟前

値段が激安 エリザベスバウアー　Sakura Dew Drop イヤリング ウェディング

¥16,700 ¥12,525

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出品者

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コメント (5)

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【Sakura Dew Drop】イヤリング・ピアス｜エリザベスバウアー｜インポート ブライダルアクセサリー・ヘッドドレス｜【スピカブラン】

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