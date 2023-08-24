値段が激安 エリザベスバウアー　Sakura Dew Drop イヤリング ウェディング

2023年4月の挙式で使用しました。

【美品】ブライダルインナー3点セット

当方セカンドオーナーになります。

【時間限定値下】ウェディングドレス ビジュー オフショル ロングトレーン



ロイヤルハートティアラ 高め4.5cm キュービックジルコニア プリンセス綺麗

箱や台紙には痛みがありますが、イヤリング自体は目立った傷もなく状態は良いと思います。

ウエディングドレス トレーン付き

素人検品ですので見落としがありましたらご容赦ください。

YNS ウェディングドレス



ココメロディ カラードレス ピンク CW2155

中古品であることをご了承いただき、ご検討お願いいたします。

【n様専用】ブライダルインナー F70 ビアンジュ



シュガーケイドレス カラードレス 花嫁衣裳

カラー:シルバー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2023年4月の挙式で使用しました。当方セカンドオーナーになります。箱や台紙には痛みがありますが、イヤリング自体は目立った傷もなく状態は良いと思います。素人検品ですので見落としがありましたらご容赦ください。中古品であることをご了承いただき、ご検討お願いいたします。カラー:シルバー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

セモア ブライダルインナー バストE65 ウエスト64