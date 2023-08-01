安い マンチェスターユナイテッド　OG 88-90 サードジャージ　ユーベ様専用 ウェア

Item:ゲームシャツ
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Brand:adidas
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Date:2023
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Coler:ブルー
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Condition:unused
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飾るために購入しましたが、金欠の為売ることにしました。袋は捨ててしまったのでありません。
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Item:ゲームシャツBrand:adidasDate:2023Coler:ブルー寸法/胸囲99/うしろ着丈70/袖丈37Condition:unused飾るために購入しましたが、金欠の為売ることにしました。袋は捨ててしまったのでありません。