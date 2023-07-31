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最旬トレンドパンツ DSQUARED ディースクエアード　デニム　ジーンズ　パンツ デニム/ジーンズ

商品の説明

DSQUAREDのデニムです。
美品 SLASH OVERALLS s01xx W36×L32 大戦 デニム
サイズ42で、色は濃いめのグレーにゴールドの刺繍、ボタンがあります。
去年の今頃の時期に購入して2~3回しか履いていないので状態はかなりいいと思います
当方にて購入した確実正規品です。
polar BIG BOY XS
新品で購入したもののサイズが合わず使用しておりませんでした。
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#ディオールオム #Diorhomme #デニム　#パンツ　#ジーンズ　#サンローラン　#saintlaurent #バレンシアガ　#Balenciaga

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商品の情報

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商品の情報

商品のサイズXS(SS)
ブランドディースクエアード
商品の状態未使用に近い

最旬トレンドパンツ DSQUARED ディースクエアード　デニム　ジーンズ　パンツ デニム/ジーンズ

24分钟前

最旬トレンドパンツ DSQUARED ディースクエアード　デニム　ジーンズ　パンツ デニム/ジーンズ

¥28,000 ¥15,680

(税込) 送料込み
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出品者

b2aa99f8bde

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