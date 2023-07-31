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【SALE／37%OFF】 転居まで販売)AirPods Pro MWP22J/A イヤフォン

商品の説明

Apple AirPods Pro (MWP22J/A)です☺︎
AirPods pro 第1世代
Apple純正　両耳+本体+カバー
tri ione

【未開封送料無料】Apple AirPods 第二世代　MV7N2J/A
会社より貸付されることになったため、もともと持っていたものをお譲りすることにしました。
AirPods Pro 第一世代　左耳　片耳L 正規品　新品　Apple

SHURE SE846 CL-A
1年ほど使用後、無料交換対象の不具合が発生したため、正規店にてイヤホンは2〜3ヶ月前？に新品のものに交換していただきました。(充電ケースはそのままです)
エアーポッズ プロ　Apple AirPods Pro
その後、1ヶ月ほど使用したのみです。
ERATO APOLLO7 ミスティックグレー 保証8ヶ月残
また、ケースは購入時よりカバーをつけておりましたので綺麗かと思います。ケース着脱の際の小傷はございますが、目立ちません。
BOSE SPORT EARBUDS スポーツのための、完全ワイヤレス

scenes roland ASMRセット
購入時の付属品はそのまま全てお付けします。
airpodspro2
また、使用していたシリコンケースもおつけいたします。
Bose QuietComfort Earbuds II 左耳のみ（片方のみ）

Apple AirPods Pro MLWK3JA 新品未開封
○商品詳細
jack様専用
【ブランド】
【新品未使用】ギャラクシー　galaxy buds live ホワイト
apple
bose quietcomfort 20i
【カラー】
airpods 第3世代　美品
ホワイト
【ほぼ未使用】Apple 純正品 AirPods pro MWP22J/A
【付属品】
ambie black
・箱
BONX BOOST ボンクスブースト　黒BX4-MBBK 新品1個中古品1個
・本体
see audio bravery ジャンク
・取り扱い説明書
Shokz Openfit
・交換用純正イヤーチップ
転居まで販売)AirPods Pro MWP22J/A
・Type-Cコード
SeeAudio Bravery RB Edition

ヴィトン　ホライゾン　ワイヤレス　イヤホン　イヤフォン
#apple
Ultimate ears SuperBax　127cm ケーブル IPX
#アップル
Airpods 第3世代　新品未開封
#airpodspro
Apple AirPods Max ワイヤレスヘッドホン ブルー
#airpods
[ほぼ新品] Apple AirPods Pro 第2世代 MQD83J/A
#音楽
SONY WF-LS900N(C) CREAM LinkBuds S
#ミュージック
Oladance Wearable Stereo　ブラック
#music
AirPods Pro 第一世代　（純正）

Fiio FH3イヤホン 4.4バランスケーブル付き
air pods pro 純正 本体 Apple AirPods Pro MWP22J/A

CCA CA24 エイジング100時間済み

商品の情報

商品の状態未使用に近い

みーやん様専用 SHURE MV88 アイフォン用マイク　iPhone iPad

【新品▪未開封】パナソニック 完全ワイヤレスイヤホン EAH-AZ60-S
Apple AirPods Pro (MWP22J/A)です☺︎Apple純正　両耳+本体+カバー会社より貸付されることになったため、もともと持っていたものをお譲りすることにしました。1年ほど使用後、無料交換対象の不具合が発生したため、正規店にてイヤホンは2〜3ヶ月前？に新品のものに交換していただきました。(充電ケースはそのままです)その後、1ヶ月ほど使用したのみです。また、ケースは購入時よりカバーをつけておりましたので綺麗かと思います。ケース着脱の際の小傷はございますが、目立ちません。購入時の付属品はそのまま全てお付けします。また、使用していたシリコンケースもおつけいたします。○商品詳細【ブランド】apple【カラー】ホワイト【付属品】・箱・本体・取り扱い説明書・交換用純正イヤーチップ・Type-Cコード#apple#アップル#airpodspro#airpods#音楽#ミュージック#musicair pods pro 純正 本体 Apple AirPods Pro MWP22J/A

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52分钟前

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¥18,800 ¥14,100

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出品者

3c0a5fe530ad

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コメント (12)

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