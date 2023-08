VESSELのキャディバッグ用トラベルカバーです。新品未使用です。

[商品説明]

容 量 : 約32L

重 量 : 約3.8kg

素 材 : バリスティックナイロン

対応サイズ : 47 インチクラブ対応キャディバッグ

MADE IN CHINA

カラー···ブラック

種類···トラベルカバー

性別···メンズ

商品の情報 ブランド ベゼル 商品の状態 新品、未使用

