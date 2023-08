【信頼】 完全防水 ルルレモン ダウンジャケット サイズ12 ロング ヨガ

ルルレモンのブラック防水ダウンコートです。

SUKALA プルオーバー付き ブラトップ&レギンスセット Lサイズ

ブラックの防水は、毎年 大人気で即完売のようです。

SUKALA ヨガウェア上下セット



ヨガマット 新品未開封 plyopic

大きめのものが欲しくて形も気に入り、即購入しましたが一度30分くらい着用後やはり少しだけ大きかったので新たに購入したのでこちらをお譲りいたします。

新品未使用! バラ売り可! TENN by Amateras トレーニングウェア

大きめをお探しのかた是非!

ルルレモン 完全防水 ダウンジャケット ロング サイズ12



SUKALA ボタニカルフラワーヨガウェア上下セット Mサイズ



SUKALA プルオーバー付き ブラトップ&レギンスセット Lサイズ



SUKALA ヨガウェア上下セット

以外、新品購入での説明文です。

ヨガマット 新品未開封 plyopic

↓ ↓ ↓

新品未使用! バラ売り可! TENN by Amateras トレーニングウェア



ルルレモン 完全防水 ダウンジャケット ロング サイズ12

CLOUDSCAPE WATERPROOF WRAP

SUKALA ボタニカルフラワーヨガウェア上下セット Mサイズ

サイズ 12 (L-XL)

SUKALA プルオーバー付き ブラトップ&レギンスセット Lサイズ

色 ブラック

SUKALA ヨガウェア上下セット

身幅 平置き 58cmくらい

ヨガマット 新品未開封 plyopic

身丈 118cmくらい

新品未使用! バラ売り可! TENN by Amateras トレーニングウェア

(ダウンがかなりモコモコしていて測りにくい為、素人採寸です)

ルルレモン 完全防水 ダウンジャケット ロング サイズ12

85%ダウン、15%フェザー

SUKALA ボタニカルフラワーヨガウェア上下セット Mサイズ



SUKALA プルオーバー付き ブラトップ&レギンスセット Lサイズ

完全防水のあったかダウンコートです!

SUKALA ヨガウェア上下セット

通気性抜群 (内側の背中部分がメッシュっぽくなっています)

ヨガマット 新品未開封 plyopic

ポケットは内側・外側ともに防水ファスナー付き

新品未使用! バラ売り可! TENN by Amateras トレーニングウェア

ロゴは左後ろ下

ルルレモン 完全防水 ダウンジャケット ロング サイズ12

ラクなスナップボタン (スーパーロングなのでファスナーだとわずらわしいのかと思います)

SUKALA ボタニカルフラワーヨガウェア上下セット Mサイズ

長いのにとても軽量で羽毛布団に包まれてるような感じです。(このまま寝たくなる!)

SUKALA プルオーバー付き ブラトップ&レギンスセット Lサイズ



SUKALA ヨガウェア上下セット

ルルレモン オフィシャルサイトより↓

ヨガマット 新品未開封 plyopic



新品未使用! バラ売り可! TENN by Amateras トレーニングウェア

雲に包まれているような感触 暖かくドライに身体を守ることを重視し、長めの丈でダウンの中綿を入れたラップ。シーリング加工を施した縫い目と防水ダウンが、雨や寒さをシャットアウトし、リラックスフィットでざっくりとしたセーターの上にも重ねやすくなっています。700フィルパワーダウン。

ルルレモン 完全防水 ダウンジャケット ロング サイズ12



SUKALA ボタニカルフラワーヨガウェア上下セット Mサイズ

Glyde素材

SUKALA プルオーバー付き ブラトップ&レギンスセット Lサイズ

防水性と通気性に優れたGlyde素材の縫い目にシーリング加工を施し、身体をドライに保ちます

SUKALA ヨガウェア上下セット

防水 / 防水性 通気性

ヨガマット 新品未開封 plyopic



新品未使用! バラ売り可! TENN by Amateras トレーニングウェア

お手入れ方法

ルルレモン 完全防水 ダウンジャケット ロング サイズ12

同系色と一緒に洗濯 漂白不可 衣類乾燥機による低温乾燥 アイロン不可 ドライクリーニング禁止 国外製

SUKALA ボタニカルフラワーヨガウェア上下セット Mサイズ



SUKALA プルオーバー付き ブラトップ&レギンスセット Lサイズ



SUKALA ヨガウェア上下セット



ヨガマット 新品未開封 plyopic



新品未使用! バラ売り可! TENN by Amateras トレーニングウェア

定価 54,600円

ルルレモン 完全防水 ダウンジャケット ロング サイズ12

圧縮袋に入れますが送料がかなりかかります。

SUKALA ボタニカルフラワーヨガウェア上下セット Mサイズ

大幅な値下げは出来ません(>_<)

SUKALA プルオーバー付き ブラトップ&レギンスセット Lサイズ



SUKALA ヨガウェア上下セット



ヨガマット 新品未開封 plyopic



新品未使用! バラ売り可! TENN by Amateras トレーニングウェア

自宅マンションにて保管しております。

ルルレモン 完全防水 ダウンジャケット ロング サイズ12



SUKALA ボタニカルフラワーヨガウェア上下セット Mサイズ

出来るだけ早く発送いたします。

SUKALA プルオーバー付き ブラトップ&レギンスセット Lサイズ



SUKALA ヨガウェア上下セット

必ずプロフィールお読みくださいね。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ルルレモンのブラック防水ダウンコートです。ブラックの防水は、毎年 大人気で即完売のようです。大きめのものが欲しくて形も気に入り、即購入しましたが一度30分くらい着用後やはり少しだけ大きかったので新たに購入したのでこちらをお譲りいたします。大きめをお探しのかた是非!以外、新品購入での説明文です。↓ ↓ ↓CLOUDSCAPE WATERPROOF WRAPサイズ 12 (L-XL)色 ブラック身幅 平置き 58cmくらい身丈 118cmくらい (ダウンがかなりモコモコしていて測りにくい為、素人採寸です)85%ダウン、15%フェザー完全防水のあったかダウンコートです!通気性抜群 (内側の背中部分がメッシュっぽくなっています)ポケットは内側・外側ともに防水ファスナー付きロゴは左後ろ下ラクなスナップボタン (スーパーロングなのでファスナーだとわずらわしいのかと思います)長いのにとても軽量で羽毛布団に包まれてるような感じです。(このまま寝たくなる!)ルルレモン オフィシャルサイトより↓雲に包まれているような感触 暖かくドライに身体を守ることを重視し、長めの丈でダウンの中綿を入れたラップ。シーリング加工を施した縫い目と防水ダウンが、雨や寒さをシャットアウトし、リラックスフィットでざっくりとしたセーターの上にも重ねやすくなっています。700フィルパワーダウン。Glyde素材防水性と通気性に優れたGlyde素材の縫い目にシーリング加工を施し、身体をドライに保ちます防水 / 防水性 通気性お手入れ方法 同系色と一緒に洗濯 漂白不可 衣類乾燥機による低温乾燥 アイロン不可 ドライクリーニング禁止 国外製定価 54,600円圧縮袋に入れますが送料がかなりかかります。大幅な値下げは出来ません(>_<)自宅マンションにて保管しております。出来るだけ早く発送いたします。必ずプロフィールお読みくださいね。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ヨガマット 新品未開封 plyopic新品未使用! バラ売り可! TENN by Amateras トレーニングウェアルルレモン 完全防水 ダウンジャケット ロング サイズ12SUKALA ボタニカルフラワーヨガウェア上下セット Mサイズ