【国内発送】 新品 60年代 ラングラー アメリカ製 ショート スラックス ショートパンツ

オールコットン 黒

オールコットン 黒希少 デッドストック フラッシャー付き60s mr wranglerhondo by4pocket pants usa made talon zippermade in usacolor blackmaterial cotton 100%size stamp w 29平置き寸法 約(多少誤差あり)ウエスト 36.5cm (右左)レングス 22.5cm (股下部-裾部)又上 27.5cm (又下-ウエスト部)裾幅 25cm (右左)condition nos dead stock (画像参照)畳みシワ 目立つダメージ無く古着着用されてる方着用に差し支え無いと思いますあくまでも古着となります御理解宜しくお願い致しますアメリカ製 当時物 vintage ヴィンテージ ビンテージ usa製 古着男子 古着女子 中目黒 高円寺 吉祥寺 祐天寺 下北沢 ツイル prest プレスト スラックス スタプレスト スタプレ permant press slacks 麻 ヘンプ ivy アイビー アイビールック#スタプレ#ヴィンテージ#ビンテージ#古着#スラックス#テーパードパンツ#スリムパンツ#60s #60年代#アメリカ古着#70s #70年代

