商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品名】THE NORTH FACE Antarctica Parka ダウンジャケット ブルー サイズS【モデルNo. 】ND91707【サイズ詳細】着丈:約75cm 肩幅:約47cm 袖丈:約63cm身幅:約52cm 裾幅:約53cm※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください美品の中古を購入後、私自身の着用は一度のみです。袖口内側に少し白っぽい汚れがございます。サイズ感は主観となりますが、170cm 63kgでジャストで着用できていました。衣類整理の為出品いたします。カラー···ブルー 青柄・デザイン···無地バルトロ ヌプシ マウンテン アルパイン キャンプカラー···ブルー

