流行に MACPHEE　23SSハイブリットコットン Vネックベスト ベスト/ジレ

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サイズ：身幅 46cm

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素人採寸ですので、多少の誤差はご了承願います。

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自宅保管品であること、折り畳んでの発送になりますので、畳みじわなどご了承いただける方のみ、お願いします。

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド マカフィー 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。MACPHEE ハイブリットコットン Vネックベスト2023SS定価18700円新品未使用品です。カラー：ネイビーサイズ：身幅 46cm 着丈 72cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承願います。自宅保管品であること、折り畳んでの発送になりますので、畳みじわなどご了承いただける方のみ、お願いします。 #マカフィー #ニットベスト #MACPHEE #Vネック #TOMORROWLAND #ミドル丈 #ベスト #トゥモローランド

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マカフィー 商品の状態 新品、未使用

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