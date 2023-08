【大谷翔平】エンゼルス×NIKE オーセンティック プルオーバー

Mサイズ(日本Lサイズ)

コメントにてご希望をお聞かせください。

★2023年4月17日 レッドソックス戦着用

大谷選手が試合前の練習やウォーミングアップ時に着用しています。

(写真は全て4/17レッドソックス戦)

◎フリース裏地で暖かさを保ちながらも、

スポーツウェアやユニフォームで

よく採用されているラグランスリーブなので

非常に動きやすいです。

大谷選手がこれを着て投球練習をしていることからも

相当動きやすいことが分かります。

◎ナイキなのでデザインもカッコよく

早朝のランニングや部活の朝練にも来ていけます。

まだまだアメリカ大陸を移動しながら試合を行うので、

これから先も目にする機会が多いはず!!

(似たデザインの上着がもう一つありますが、そちらはベンチ用で生地が厚い代わりに運動には適しません。試合後のハイタッチ時によく大谷選手が着用しています。)

WBC 侍JAPAN メジャーリーグ エンゼルス応援グッズ

※入手困難

数量なくなり次第削除いたします。

【注意事項】

完璧を求められる方、神経質の方のお取引はお控え願います。

※基本的に補償なしでの発送となります。

※最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

お取引完了まで迅速・丁寧な対応を心がけております。

ご検討の程、どうぞよろしくお願いいたします。

#侍JAPAN #侍ジャパン #WBC #NLB #MLB #大谷翔平 #トラウト #エンゼルス #Angels #大リーグ #メジャー #村上宗隆 #ダルビッシュ有 #佐々木朗希 #山本由伸 #ヌードバー #応援グッズ #ユニフォーム #レプリカユニフォーム #ニット帽 #公式グッズプ #オフィシャルグッズ

種類その他

野球チーム大リーグ メジャー MLB

野球チーム···大リーグ・MLB

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

