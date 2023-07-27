特売 MACPHEE　23SSハイブリットコットン Vネックベスト ベスト/ジレ

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定価18700円
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新品未使用品です。
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サイズ：身幅 46cm
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素人採寸ですので、多少の誤差はご了承願います。
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自宅保管品であること、折り畳んでの発送になりますので、畳みじわなどご了承いただける方のみ、お願いします。
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
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|商品の状態
|新品、未使用
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ご覧いただきありがとうございます。MACPHEE ハイブリットコットン Vネックベスト2023SS定価18700円新品未使用品です。カラー：ネイビーサイズ：身幅 46cm 着丈 72cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承願います。自宅保管品であること、折り畳んでの発送になりますので、畳みじわなどご了承いただける方のみ、お願いします。 #マカフィー #ニットベスト #MACPHEE #Vネック #TOMORROWLAND #ミドル丈 #ベスト #トゥモローランド
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