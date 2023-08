最安値挑戦！ スペシャル‼️白/ オープンカラーシャツ/50s 60s シャツ

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。

こちらの商品は60s arrowのopen color shirtになります。

色味が白ということもありかなり希少です、中々出回らない商品でございます、お探しの方も多いのではないでしょうか。かなりお安く提示していますので、この機会に是非ゲットして下さいませ。

状態としては、穴やほつれ、汚れなどは一切見受けられず、vintageとしては非常に良いコンディションでございます。

サイズ

M 15-15 1/2

実寸をご参考ください。

素材表記については記載されてないんですが、恐らく触った感じコットンとポリエステルが使われてるかと思います。

実寸(平置き)

肩幅: 44cm

身幅: 57cm

着丈: 68cm

袖丈: 60cm

arrow

arrow オンブレ

arrow レーヨン シャツ

TOWNCRAFT

タウンクラフト

タウンクラフト オンブレ

タウンクラフト シャドーチェック

タウンクラフト オープンカラーレーヨンシャツ

タウンクラフト レーヨンシャツ

ヴィンテージ レーヨン

ビンテージ オンブレ

vintage rayon

60s レーヨンシャツ

unused シャツ

supreme シャツ

soloist

ソロイスト

タカヒロミヤシタソロイスト

ナンバーナイン

NIRVANA

kurt cobain

白レーヨン

白 rayon shirt

van heusen mcgregor arrow brent pilgrim

penneys campus towncraft

60s

カラー···ホワイト

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アロー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

