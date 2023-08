大人気、Surface Proシリーズの高性能「Surface Pro 5」です。

大人気、Surface Proシリーズの高性能「Surface Pro 5」です。液晶は12.3型、複数の同時タッチが可能な特殊なタッチパネル、画面上のタッチ操作もスムーズな入力が可能です。◾メーカー : Microsoft タブレットPC◾型番: Surface Pro 5 省電力モデル◾CPU : インテル Core m3-7Y30 1.0GHz / 2コア4スレッド / ターボ・ブースト2.0最大2.60GHz◾メモリ : 4GB◾ストレージ : SSD128GB◾ディスプレイ : 12.3インチ PixelSense タッチパネル 解像度 2736x1824 ◾サウンド : Dolby サウンド搭載1.6Wステレオ スピーカー◾キーボード :英字bluetoothワイヤレスキーボード(日本語入力可)◾Webカメラ : 搭載◾装備 : 無線LAN、Bluetooth、MiniDisplayPort、USBType-Ax1、顔認証◾OS : Windows10-64bit(Office Professional Plus 2019有)◾Officeソフト : Microsoft Office Professional Plus 2019(プロダクトキー付属)◾ウイルス対策 : Windows Defender、Windowsファイアウォール寸法/質量 : 幅:292mm/奥行き:201mm/高さ:8.5mm/重量:770g(本体のみ)◾付属品 : ACアダプタ(他社製) 、Microsoft Office プロダクトキー(デスクトップにテキストデータ添付)、bluetoothワイヤレスキーボードカバー(非純正/英キーボード(日本語入力OK)◎状態説明中古品とはなりますが、先日まで普通に使用していましたのでまだまだ使用可能と思います。Windows10Pro-64bit、認証確認済み、動作確認済みです。◎外装状態薄い表皮スレ少々見られますが、目につくダメージなく、全体的に見て良好状態です。◎バッテリーの状態は、100%まで充電確認、バッテリー駆動可能です。

