女性が喜ぶ♪ 世田谷ベース 超DAITAI WATCH 腕時計(デジタル)

所さんデザインの超DAITAI WATCHです。

限定販売のものになり、定価は46,200円。

以下、商品説明です。

【アルマイトブラック】

「時間に縛られず、時を楽しむ」そんな遊び心が詰まった所さんのダイタイ時計に究極の「超」モデルが登場。1日を時間ではなく8つのテーマで分割する超ダイタイ表示が追加され、ますます時間の概念を取り外した最新作。世田谷ベース的新しい時間の捉え方を取り入れて、日常を豊かに楽しくしちゃいましょう!デジタルウォッチの歴史に名を残すであろう1本を手に入れよう。

【切り替え可能な3種類の表示パターン】

[時計モード]

時間と分を正確に表示する通常の時計モード。

[ダイタイモード]

00分が「丁度」、56〜59分と01〜05分までが「前後」、06〜25分までが「前半」、26分〜35分が「半頃」、36分〜55分までが「後半」となるモード。

[超ダイタイモード]

シリーズ初となる超ダイタイモードは24時間を「朝」「午前」「お昼」「午後」「夕」「晩」「深夜」「起きてんの?」という8つのテーマで分割して表示。

【スペック】

◇素材:ステンレススチール(ケース・バンド)

◇カラー:アルマイトブラック

◇機能:分計表示切替(超DAITAI/DAITAI/通常)/LEDバックライト/日常生活防水

◇缶ケース・取扱説明書・保証書付き

◇生産国:中国

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

