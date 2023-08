【残りわずか】 名作　グッドイナフ×KOZIC コジック　半袖Tシャツ　イラストロゴ　黒色 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

goodenough / グッドイナフ

【商品説明】

カラー ブラック 黒色

サイズ 不明 MからLサイズくらいです。

着丈66㎝

身幅53㎝

肩幅47㎝

goodenoughとKOZICのコラボ半袖Tシャツになります!

復刻のアイテムです。

特徴は・クルーネック・フロントのデザインはプリントです。

デザインも可愛くオススメです!

goodenoughのアイテムは有名人やTravis scottなどラッパーが多く着用しており希少価値が高いアイテムなので今後も価格は高騰していきます。

【状態】

目立った傷や汚れはなくまだまだ着用していただけるアイテムです!

探されていた方は是非。

ビンテージ ヴィンテージ ネイマール エムバペ NIGO 2pac ビギー スヌープドッグ ドクタードレ カニエウエスト Travis scott トラビススコット エミネム ドレイク ジャスティンビーバー ジヨン オーバーサイズ ゆるだぼファッションが好きな方もおすすめです!

※USED商品に関しましては、注意を配って検品してますか着用に問題のない程度のダメージ 汚れがある場合がございます。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グッドイナフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

