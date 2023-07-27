新製品情報も満載 2PM ジュノ　クッション アイドル

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◉ 2014年 5th 韓国ペンミ《ミチン高アニヤ》
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で販売されたクッションになります。
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◉ 2014年 5th 韓国ペンミ《ミチン高アニヤ》で販売されたクッションになります。当時袋から出して撮影などしましたが、飾ったりはせずその後袋に入れてずっとしまってました。長期間保管の為、神経質な方は購入をご遠慮ください。※ご購入後のキャンセルや、受取後のクレーム・返品等は一切受け付けておりません。何卒ご了承ください。ジャンル···韓流/KPOP

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38分钟前

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