紙タグは破棄してしまいましたが、新品未使用です。

Mサイズ、ブラックです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 新品、未使用

