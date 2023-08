◆コメント無し即購入OK

◆フォロー割引

フォロワー様は200円お値引きさせて頂きます。コメント欄よりご連絡下さい。

◆セット割引

セット購入の場合、金額に応じて割引させて頂きますので、コメント欄よりご相談下さい。割引後のお値段をご案内させて頂きます。(購入希望の商品にコメント頂けるとスムーズです。)

その他Tシャツはこちら▼

#daisuket

--------------------------------------------------

⚫︎サイズ

表記サイズ : 不明

肩幅 54cm

身幅 57cm

袖丈 22cm

着丈 76cm

※若干の誤差はご了承下さい。

⚫︎カラー

ネイビー

⚫︎素材

不明 (おそらくコットン100%)

⚫︎生産国

不明 (おそらくMade In USA / アメリカ製)

⚫︎ディテール

裾シングルステッチ

袖シングルステッチ

⚫︎コメント

"YOU ARE HERE"プリント。

コピーライトは81年ですが、ボディは90年代のもので間違いないです。グラフィックセンスも良いアートプリントで、古着屋さんでも古来から人気のあるお品です!ややダメージ等ございますが、インナーを仕込めば気にならないかと。サイズも大きめで、男性女性ともにおすすめなユニセックスなアイテムになります!

⚫︎コンディション

右肩にダメージ、バックに薄いシミ、小穴、バックの襟にホツレが見られます。(※画像をご参照下さい。)

ビンテージ品にご理解のある方のみお願いします。

⚫︎備考

・ネコポス発送になる為、日時等の指定はできません。(ポストに投函されます。)

・年代や国によってサイズの概念が異なるので、必ず実寸サイズをご参照下さい。

・よほどの事がない限り、お支払いから24時間以内に発送します!(仕事の関係で間に合わない場合はご了承ください。)

・トラブル防止の為、必ずご購入前にプロフィール欄を一読下さいませ。

・当方の出品するアイテムはデッドストックを除き全てホームクリーニング済みになります。

#daisuke古着

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

