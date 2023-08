◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています!

TENDERLOIN の ダックパーカー です!

TENDERLOIN tenderloin

テンダーロイン てんだーろいん

T-DUCK PARKA

YKK ZIP FASTENER

ワイケーケー ジップ ファスナー

WORK STREET

ワーク ストリート

MILITARY HOODIE FOODIE

ミリタリー フーディー フード

BLACK フル オール クロ 黒

S small エス スモール

2017年 SS AW FW 春夏 秋冬

SPRING SUMMER

FALL AUTUMN WINTER

リリース 17SS

カラー ブラック

サイズ S

採寸 襟-袖口約約83.5cm 脇-袖口約63cm

身幅約59.5cm 着丈約78cm

素材 100%COTTON

定価 56,430円

購入場所 恵比寿本店

付属品 なし

コメント

しっかりとしたコットンダック生地を使用したジャケットタイプのフルジップパーカーです!

後ろ首元にロゴワッペンをあしらい、ワイドシルエットで仕上げた一枚になります!

No.2023 0624 0426

G36

◉素人による、保管・検品・採寸・梱包の為、見落としなど細かな点まで気になる方は購入をお控え頂き、神経質でないかたは、ご購入をよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド テンダーロイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

